وقالت وكالة "بلومبرغ"، الأربعاء، إن سوراسري كيدتمونتون، الأمين العام لمكتب الموارد المائية الوطنية بتايلند قال في بيان إن المزارعين في المنطقة الرئيسية بوسط البلاد قاموا بالفعل بزراعة معظم محصولهم من الأرز، ولكن الحكومة تشجعهم على التحول لمحاصيل أخرى تحتاج مياه أقل.

وتشهد تايلاند، ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم، أمطارًا أقل، في الوقت الذي تستعد فيه لموجة جفاف محتملة العام المقبل في ظل تصاعد تداعيات ظاهرة "نينو" المناخية.

وكانت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، قد أعلنت منع تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي "بمفعول فوري"، في قرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز.

وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية في يوليو الماضي إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود و"التخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية".

وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض غير البسمتي ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني.