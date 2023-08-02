تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي للجلسة الخامسة ليغلق منخفضا بنسبة 1.4 بالمئة مع هبوط كل من سهمي مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي 2.6 بالمئة.

وكان من بين الخاسرين الآخرين سهم الخطوط السعودية للتموين الذي هوى ثمانية بالمئة ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر السعودي.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى بي.دي سويس إن سوق الأسهم السعودية تشهد استمرارا في عمليات جني الأرباح غير أن تفاوت أرباح الشركات ربما يواصل التأثير على المعنويات.

وأضاف: "في حين أن زيادة أسعار النفط قد تحسن المعنويات، فإن تخفيضات الإنتاج ربما تصبح مصدر قلق".

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي المالي بنسبة 0.5 بالمئة بفضل قفزة لسهم كيو القابضة 15 بالمئة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر بعد تلقي عرض من القابضة (إيه.دي.كيو) و(آي.إتش.سي كابيتال) لدمج حصصهما في مدن العقارية في كيو القابضة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2 بالمئة بعد أن جرى تداوله عند أعلى مستوى منذ ثماني سنوات مدعوما بصعود سهم شركة إعمار العقارية 0.6 بالمئة.

وانخفض المؤشر القطري بنسبة 1.1 بالمئة منهيا سلسلة من المكاسب استمرت 15 يوما، وكانت معظم الأسهم على المؤشر في المنطقة السلبية بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي هبط 1.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري بنسبة 0.3 بالمئة مواصلا خسائره من الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه (نحو 27 مليار دولار).