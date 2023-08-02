وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، ليلامس أدنى مستوى له منذ 20 يوليو.

كان المؤشر تراجع بنحو واحد بالمئة، الثلاثاء، وهو أسوأ يوم له منذ ما يقرب من شهر، بعد أن أثارت بيانات ضعيفة لنشاط التصنيع على مستوى العالم مخاوف من تباطؤ اقتصادي.

وهوى سهم شركة سيمنز هيلثنيرز لصناعة الأجهزة الطبية الأميركية الألمانية 5.4 بالمئة بعد انخفاض غير متوقع في الأرباح التشغيلية الفصلية بسبب تراجع الطلب على اختبارات كوفيد-19.

وهبط سهم دار الأزياء الألمانية هوجو بوس 4.1 بالمئة رغم رفع توقعاتها للعام بأكمله.