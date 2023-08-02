وانخفض المؤشر نيكي 2.30 بالمئة ليغلق عند 32707.69 نقطة في أكبر تراجع يومي منذ 20 ديسمبر، بينما نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.54 بالمئة إلى 2301.26 نقطة.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الثلاثاء، تصنيف الولايات المتحدة الائتماني إلى ‭‭‭AA+‬‬‬ من ‭‭‭AAA‬‬‬ في خطوة أثارت غضب البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين وتأتي على الرغم من التوصل لحل قبل شهرين لأزمة سقف الدين.

وانخفض مؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان اثنين بالمئة ليتجه صوب تسجيل أسوأ أداء يومي منذ فبراير.

وفي اليابان انخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 3.12 بالمئة ونزل سهم أدفانتست المصنعة لمعدات فحص الرقائق 4.48 بالمئة.

وتراجع سهم نومورا هولدنجز ثمانية بالمئة في أكبر انخفاض يومي منذ مارس 2021 على الرغم من تسجيل أكبر شركة سمسرة يابانية قفزة في صافي أرباح الربع الأول.

وتسبب هذا التراجع في انخفاض مؤشر قطاع السمسرة بنحو خمسة بالمئة ليكون الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.

وخالف سهم تويوتا موتور اتجاه السوق وارتفع اثنين بالمئة بعد إعلان الشركة أنها حققت ما يقرب من مثلي أرباحها التشغيلية في الربع الأول من العام.