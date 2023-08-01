ومؤشر البطالة في أدنى مستوياته منذ أن بدأ مكتب الإحصاءات الأوروبي تسجيل هذه الأرقام في أبريل 1998 في الدول التي اعتمدت العملة الواحدة.

وكان يوروستات أعلن بداية أن معدل البطالة في أبريل ومايو بلغ 6.5 في المئة، قبل أن يراجع أرقامه ويعتمد نسبة 6.4 في المئة.

والمعدّل في تراجع بمقدار 0.3 نقطة بالمقارنة مع يونيو 2022.

وبلغت نسبة البطالة في مجمل الاتحاد الأوروبي 5.9 بالمئة في يونيو، لتبقى عند المستوى ذاته للشهرين الماضيين.

وسجلت نسبة البطالة تراجعا كبيرا في أوروبا منذ منتصف 2021 بفضل الانتعاش الاقتصادي القوي بعد فترة تفشي وباء كوفيد وما واكبها من انكماش تاريخي.

وبالرغم من تسجيل انكماش طفيف مجددا في منطقة اليورو في نهاية 2022 ومطلع 2023 نتيجة عواقب الحرب في أوكرانيا والتضخم الحاد، شهدت البطالة انكفاء طفيفا قبل أن تصل اعتبارا من أبريل الى مستويات متدنية لم تعهدها منذ ربع قرن على الأقل.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل في دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حوالى 12.8 مليون رجل وامرأة في يونيو، بينهم 10.81 مليونا في الدول العشرين التي تعتمد اليورو.

وبلغ معدل البطالة 7.1 بالمئة في فرنسا، وهو مستواه في مايو، و3 بالمئة في ألمانيا، و7,47.4 بالمئة في إيطاليا.

وسجلت أدنى معدلات بطالة في تشيكيا (2.7 بالمئة) وبولندا (2.7 بالمئة) ومالطا (2.6 بالمئة). أما المعدلات الأعلى، ففي إسبانيا (11.7 بالمئة مقارنة بـ12.1 بالمئة في أبريل و11.9 بالمئة في مايو) واليونان (11.1 بالمئة).

ولا تزال الفئة العمرية دون 25 عاما الأكثر تأثرا، مع معدل بطالة يبلغ 14.1 بالمئة في الاتحاد الأوروبي و13.8 بالمئة لمنطقة اليورو في يونيو.

وتستند بيانات يوروستات إلى تعريف مكتب العمل الدولي للبطالة. ويعتبر عاطلا عن العمل كل شخص بدون وظيفة بحث بشكل نشط عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة وجاهز لبدء العمل خلال الأسبوعين التاليين.