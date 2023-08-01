وبحسب بيان مبكو، للبورصة السعودية، الثلاثاء، فإن الصفقة ستتم عبر الاكتتاب في أسهم جديدة سيتم إصدارها لزيادة رأسمال الشركة، وعددها حوالي 20 مليون سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد.

ذكر البيان أن صندوق الاستثمارات العامة سوف يكتتب في كل الأسهم الجديدة بسعر 31.50 ريال للسهم الواحد، وسيصبح بموجب ذلك أكبر مساهم في الشركة بنسبة 23.08 بالمئة.

ولا تزال الصفقة تخضع للموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية، وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والموافقات الداخلية للصندوق.

يذكر أن مبكو كانت وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة، في مايو الماضي، بهدف التفاوض على اتفاقية الاكتتاب بأسهم جديدة ستصدرها الشركة.

تأسست مبكو في عام 2000، وهي مدرجة في السوق المالي السعودي، وتعتبر من أكبر الشركات المتخصصة في صناعة الورق المعاد تدويره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب موقعها الإلكتروني.