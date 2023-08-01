وسوف تصبح شركة نسما، المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، المالك الوحيد لشركة كينت في صفقة من المتوقع أن تكتمل بحلول نهاية العام.

وسوف تخضع الصفقة للموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق، ولم تفصح الشركتان عن قيمتها. وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار دولار أعلن في فبراير أنه استحوذ على حصص في أربع شركات إنشاءات محلية منها شركة نسما.

وقال صندوق الاستثمارات العامة في ذلك الوقت إن استثماراته الإجمالية البالغة 1.3 مليار دولار في الشركات ستمكن القطاع من النمو وزيادة طاقته، وتساعد الشركات على التوسع في عملياتها وأنشطتها خارج المملكة.