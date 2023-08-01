وبحلول الساعة 0135 بتوقيت غرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام برنت 85.30 دولار للبرميل منخفضة 13 سنتا أو 0.15 بالمئة مقارنة بسعر التسوية في الجلسة السابقة. ووصلت عقود شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر منذ 13 أبريل أمس الاثنين.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.69 دولارا للبرميل منخفضا 0.1 بالمئة أو 11 سنتا عن سعر التسوية في الجلسة السابقة والتي بلغ أعلى مستوياته خلالها منذ 14 أبريل.

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة اليوم الثلاثاء "أسعار النفط في طريقها للوصول إلى أعلى مستويات الأسعار في 2023 من وجهة نظرنا. اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الجمعة هو حافز محتمل للتوقعات حيث نتوقع تمديد التخفيضات الطوعية للإمدادات في السعودية لشهر آخر".

ويتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا لشهر آخر ليشمل سبتمبر لتقديم دعم إضافي للسوق خلال اجتماع عبر الإنترنت مع كبار المنتجين الآخرين والمقرر عقده يوم الجمعة، بحسب رويترز.

وفي يونيو، توصل تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، إلى اتفاق أشمل لخفض إمدادات النفط حتى عام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي إضافي في شهر يوليو. وفي الثالث من يوليو، قالت المملكة إنها ستمدد الخفض الطوعي ليشمل أغسطس وإنه قد يمتد لشهور أخرى.

وأظهر مسح لرويترز أمس الاثنين أن التخفيضات السعودية جاءت أقل من المستهدف مع تراجع الإنتاج بمقدار 860 ألف برميل يوميا في يوليو، بينما انخفض إجمالي إنتاج أوبك بمقدار 840 ألف برميل يوميا.

وتزامنت البيانات التي تهر تراجع الإمدادات مع صدور أرقام أميركية أمس الاثنين تظهر أن الطلب على الوقود ارتفع إلى 20.78 مليون برميل يوميا في مايو، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2019.

وأظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أيضا أن الطلب على البنزين ارتفع إلى 9.11 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

وكان من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز والذي قدر في المتوسط أن مخزونات الخام تراجعت بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو.