وقال الحبر الأعظم بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "دعونا لا نكف عن الصلاة من أجل أوكرانيا الشهيدة حيث الحرب تدمر كل شيء بما في ذلك القمح".

وأضاف البابا فرنسيس: "أوجه نداء إلى أخوتي، سلطات روسيا الاتحادية، العودة إلى اتفاق البحر الأسود ونقل القمح بأمان".

وفي رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بهذا "النداء المهم".

وقال زيلينسكي إن رد فعل القادة الدينيين في جميع أنحاء العالم على آثار الحرب السلبية وانعكاسها على المنتجات الزراعية الأوكرانية مهم للغاية لحماية العالم بأسره، مضيفا أن أوكرانيا "ستظل الضامن للأمن الغذائي العالمي".

وعلّقت روسيا قبل أسبوعين هذا الاتفاق، والذي تم التوصل إليه بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا، ما تسبب بارتفاع أسعار الحبوب عالميا، الأمر الذي يؤثّر بشكلّ خاص على البلدان الأكثر فقرًا.