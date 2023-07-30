وأضاف كاشكاري في مقابلة تلفزيونية، اليوم الأحد، أنه غير متأكد مما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وأن صناع السياسة النقدية سيستعينون بالبيانات لتكوين آرائهم في هذا الصدد عندما يجتمعون في سبتمبر.

ورفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الأربعاء لتبلغ بذلك أعلى مستوياتها في 16 عاما وعزا ذلك لاستمرار ارتفاع التضخم.

وحدد البنك سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة عند نطاق 5.25 إلى 5.5 بالمئة.

وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.

ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الانخفاض بمعدل التضخم إلى اثنين بالمئة.