وأضاف في كلمة بثتها المؤسسة الكويتية على قناتها على موقع يوتيوب أن الأرباح المجمعة للمؤسسة وشركاتها التابعة تجاوزت 2.6 مليار دينار (8.48 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 31 مارس.

وأردف أن هذه الأرباح "هي أعلى أرباح صافية حققناها خلال العشر سنوات الماضية".

وأوضح أن شركة نفط الكويت التابعة للمؤسسة حفرت أول بئر استكشافية بحرية خلال السنة الماضية، وهي الأولى في تاريخها بعد نحو ثمانين عاما من استخراج النفط من الحقول البرية.

وأشار إلى أن الطاقة التكريرية للكويت قفزت 50 بالمئة خلال السنة ذاتها من 800 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون "ونعمل على زيادتها إلى 1.4 مليون يوميا عند التشغيل الكامل لمصفاة الزور خلال هذا الربع من العام المالي".

وتوقع التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم المشتركة في سلطنة عمان بنهاية هذا العام، لترتفع الطاقة التكريرية للكويت من مشروعاتها المشتركة في كل من عُمان وإيطاليا وفيتنام إلى 600 ألف برميل يوميا من النفط الكويتي.

وذكر أن الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبيك) حققت أكثر من مليار دولار أرباحا صافية في السنة المالية الماضية.