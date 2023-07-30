تحركات الأسهم

تراجع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.5 بالمئة متأثرا بانخفاض سهم بنك الرياض 2.5 بالمئة بينما نزل سهم البنك السعودي الأول 3.8 بالمئة.

وقفز سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بأكثر من أربعة بالمئة بعد الإعلان عن ارتفاع حاد في صافي أرباحها للربع الثاني.

وصعد المؤشر القطري بنسبة 0.5 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم صناعات قطر 2.7 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية بنسبة 1.2 بالمئة منهيا خسائر امتدت لخمس جلسات مع صعود معظم الأسهم على المؤشر ومنها سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني الذي قفز بأكثر من ثمانية بالمئة.