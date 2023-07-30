وذكرت الشركة في بيان للسوق السعودي، الأحد، أن الربح الصافي ارتفع بنسبة 3.97 بالمئة إلى 454.85 مليون ريال (121.28 مليون دولار) في الربع الثاني بينما انخفضت الإيرادات 21.8 بالمئة إلى 2.6 مليار ريال (693 مليون دولار) من 3.3 مليار ريال (879.7 مليون دولار) سجلتها في الربع الثاني من 2022.

وقالت الشركة، التي أدرجت 30 بالمئة من أسهمها في طرح عام أولي في ديسمبر، إن ارتفاع صافي الربح جاء بسبب "انخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نظرا لأن الشركة بعد الإدراج أصبحت خاضعة للزكاة فقط".

وأعلنت لوبريف تسجيل صافي ربح للنصف الأول بلغ 900.5 مليون ريال (240 مليون دولار) مقارنة مع 740.1 مليون ريال (197.3 مليون دولار) قبل عام على الرغم من انخفاض الإيرادات بنحو 30 بالمئة.

وقالت الشركة إن ارتفاع الربح الصافي للنصف الأول جاء بسبب هبوط النفقات إضافة إلى ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس.