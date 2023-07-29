وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 401 مليون دولار أميركي في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 252 مليون دولار في النصف الأول من 2022، محققة نموا بنسبة 59 بالمئة.

كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي، إذ بلغت حقوق الملكية 10.6 مليار دولار، بحسب بيان المجموعة، السبت.

وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لمجموعة البنك العربي 36.1 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام 2023 مقابل 35.7 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق.

كما بلغت ودائع العملاء 48.3 مليار دولار كما في نهاية النصف الأول من العام 2023 مقارنة بـ 47.1 مليار دولار بالنصف الأول من العام السابق.

"باستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأميركي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 2 بالمئة و5 بالمئة على التوالي"، بحسب بيان المجموعة.