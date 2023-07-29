الاتفاق الذي شهد مفاوضات على مدار أسابيع لا يزال في حاجة لموافقة مجلس الإدارة التنفيذي للصندوق والذي سيجتمع في النصف الثاني من أغسطس، وفقا للبيان الصحفي الصادر عن المؤسسة المالية الدولية.

ويجمع الاتفاق رسميا المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض بقيمة 44 مليار دولار على مدار 30 شهرا اتفق عليه في 2022.

وكان الموعد المحدد للمراجعة السادسة للاتفاق التي تستخدمها الأرجنتين جزئيا لسداد الدين الحالي للصندوق، في سبتمبر.

ومع إعلان الشروط الجمعة، يسعى صندوق النقد الدولي "لدعم جهود سياسات الأرجنتين واحتياجات ميزان المدفوعات على المدى القريب، والتي تتضمن التزامات للصندوق."

وبجمع مراجعتي البرنامج الخامسة والسادسة، لن تضطر الأرجنتين للخضوع لمراجعة أخرى قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في أكتوبر.

وستكون المراجعة التالية في نوفمبر.

وذكر صندوق النقد الدولي أنه اتفق على تخفيف بعض المتطلبات في برنامجه جزئيا بسبب "الوضع الاقتصادي للأرجنتين الذي أصبح شديد الصعوبة نتيجة للتأثير الذي فاق التوقعات للجفاف، والذي أثر بدوره على الصادرات والعائدات المالية،" في اشارة الى الجفاف الذي دمر محاصيل الأرجنتين.

وأضاف الصندوق أنه في الوقت نفسه كانت هناك أوجه قصور وتأخير" من جانب الأرجنتين.