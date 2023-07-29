تحركات الأسهم

خلال الأسبوع الماضي، سجل المؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفاعا بنسبة 0.66 بالمئة، كما ارتفع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بنسبة 1.01 بالمئة.

وكان للمؤشر "ناسداك" المجمع النصيب الأكبر من الارتفاع بنسبة بلغت 2.02 المئة.

وخلال آخر جلسات التداول، الجمعة، أغلق المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" مرتفعا بواقع 44.32 نقطة، أي 0.98 بالمئة، ليصل إلى مستوى 4581.73 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك بواقع 262.47 نقطة، أي 1.87 بالمئة، إلى 14312.58 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 169.42 نقطة، أي بنسبة 0.48 بالمئة، مسجلا 35452.14 نقطة.