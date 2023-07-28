وقالت وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ صفر بالمئة في الربع الثاني، إذ أثر ضعف القوة الشرائية، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض طلبات المصانع على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وكان الرقم أسوأ مما توقعه محللون استطلعت آراؤهم شركة البيانات المالية FactSet، والذين توقعوا نموا بنسبة 0.3 بالمئة.

تحركات الأسواق

أغلق مؤشر ستوكس 600 لأسهم أوروبا منخفضا 0.2 بالمئة، بعدما أغلق عند أعلى مستوياته في نحو عام ونصف العام الخميس، حينما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وفقا للمتوقع، لكنه أشار لاحتمال التوقف مؤقتا عن التشديد النقدي في سبتمبر.

وسجل المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا خلال التعاملات، وحافظ على معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.39 بالمئة، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في ألمانيا عاود الهبوط.

وعلى الرغم من انخفاضه اليوم، سجل المؤشر ستوكس 600 مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، وسط آمال في اقتراب كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وكان مؤشرا التكنولوجيا، وشركات التعدين، من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع، حيث ارتفعا 3.6 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.