وقال المسؤول، "المجموعة لا تواجه أي مشاكل في الإنتاج بحقل ظهر المصري للغاز".

وكان المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قد نفى قبل أيام، ما انتشر من أنباء بشأن وجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة.

وقال المركز إن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، نفت تلك الأنباء، وُشددت على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية، دون وجود أي مشكلات تقنية.

وفيما يتعلق بمعدلات إنتاج الغاز، وبالنظر للنتائج المالية التي أعلنتها شركة إيني الإيطالية اليوم الجمعة، فإن متوسط إنتاج الشركة من الغاز الطبيعي في مصر تراجع خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي، و4.3 بالمئة على أساس فصلي، ليبلغ متوسط الإنتاج خلال هذه الفترة مليار و318 مليون قدم مكعبة يوميا، من مليار و439 مليون قدم مكعبة يوميا بالربع الثاني من 2022، ومن مليار و378 مليون قدم مكعبة يوميا بالربع الأول من العام الجاري.

من جانبها ذكرت قاعدة بيانات الطاقة المشتركة "جودي"، أن إنتاج مصر الإجمالي من الغاز تراجع بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي فى أول 5 أشهر من العام الحالي، ليصل إلى نحو 25.6 مليار متر مكعب مقابل 28.1 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام 2022.

ويبلغ إجمالي الإنتاج الحالي لمصر ما بين 6.5 و6.8 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. وانخفض إنتاج مصر من الغاز 3.3 بالمئة خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي الأسبق، لتصل إلى 64.5 مليار متر مكعب، بحسب بيانات شركة "بريتيش بتروليوم".

وكانت مؤسسة فيتش سوليوشنز، قد عدلت توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر خلال العام الحالي من نمو بنسبة 1 بالمئة سابقا، إلى انخفاض بنسبة 4 بالمئة خلال العام الحالي.

وكان رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد في مؤتمر صحفي، الخميس، أن انقطاعات الكهرباء الحالية لا علاقة لها بمستويات إنتاج الغاز الطبيعي، وأنه لا توجد مشاكل في الإنتاج من حقل غاز ظهر.

وأضاف أن مصر ستستورد المزيد من المازوت في الفترة القادمة، قائلا، "الحكومة ستستورد ما قيمته 250 إلى 300 مليون دولار من المازوت للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر"