وأسفر الحريق على متن السفينة فريمانتل هايواي، المسجلة في بنما وتنقل شحنة سيارات جديدة، عن مقتل هندي من أفراد طاقم السفينة وإصابة سبعة آخرين قفزوا من على متنها هربا ألسنة اللهب.

وقال متحدث باسم الشركة المشغلة للسفينة ومقرها طوكيو إن شحنة السفينة تألفت من 3783 مركبة من بينها 498 مركبة كهربائية. لكنه رفض الإفصاح عن العلامات التجارية للمركبات وعما إذا كانت من بينها سيارات يابانية.

وقال خفر السواحل الهولندي، الخميس، على موقعه الإلكتروني إن سبب الحريق لم يتضح بعد. لكن تسجيلا صوتيا أصدرته محطة آر.تي.إل يشير إلى أن أحد أفراد فريق الطوارئ قال "الحريق نشب في بطارية سيارة كهربائية".

وذكر مجلس السلامة الهولندي أن هيئة الملاحة البحرية في بنما فتحت تحقيقا وأن هولندا تساعدها في التحقيقات.

وقال خفر السواحل إن السفينة، التي يبلغ طولها 199 مترا، لا تزال مشتعلة وتبعد حوالي 17 كيلومترا من أقصى شمال ساحل هولندا وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر.