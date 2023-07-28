وقالت وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ صفر بالمئة في الربع الثاني، إذ أثر ضعف القوة الشرائية، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض طلبات المصانع على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وكان الرقم أسوأ مما توقعه محللون استطلعت آراؤهم شركة البيانات المالية FactSet، والذين توقعوا نموا بنسبة 0.3 بالمئة.

"ألمانيا بقيت أسوأ أداء اقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني، في حين نما الاقتصادان الفرنسي والإسباني بوتيرة ثابتة على خلفية الصادرات القوية والسياحة" بحسب وكالة الإحصاء.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الجمعة "هناك بالفعل اتجاهات إيجابية إلى حد ما في الاستهلاك الخاص والاستثمار، لكن هذا ليس كافيا، والأرقام ليست مرضية على الإطلاق"، لكن هابك رفض الدعوات إلى حزمة تحفيز اقتصادي.

كان الاقتصاد الألماني بالفعل في حالة ركود تقني في مطلع العام، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين.

تقلص الاقتصاد بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2022 و0.1 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وفقًا للأرقام المنقحة من وكالة الإحصاء الفيدرالية.

لن يؤدي الأداء الضعيف في الربع الثاني إلى تبديد الشكوك بشأن حالة الاقتصاد الألماني، الذي تضرر بشدة من الحرب في أوكرانيا وما تلاه من ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وقالت وكالة الإحصاء الفيدرالية إن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 عما كان عليه قبل عام.

قال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الماكرو في بنك ING، إن ألمانيا "تبدو وكأنها عالقة في (منطقة الشفق) بين الجمود والركود".

من جانبه، قال ينس أوليفر نيكلاش من بنك LBBW "من الواضح جدًا أن ألمانيا في مؤخرة المجموعة في أوروبا".

"بالنسبة للربع الثالث، تشير المؤشرات العامة إلى الانكماش مرة أخرى... في جميع الاحتمالات، سيتم تسجيل نتيجة سلبية لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ككل"، بحسب ينس أوليفر نيكلاش من بنك LBB