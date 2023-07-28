وانخفض صافي دخل الشركة الأميركية في الربع الثاني إلى 7.9 مليار دولار، وهو ما يقل عن نصف الأرباح التي حققتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي عندما أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى تراجع إمدادات السلع العالمية وحركة التجارة.

أداء إكسون بالربع الثاني جاء أسوأ من توقعات المحللين، حتى بعد خفض تقديراتهم لنتائج الأعمال بعد أن فاجأت الشركة السوق بتوجيهات أقل من المتوقع في وقت سابق هذا الشهر.

وكانت آخر مرة انخفضت فيها أرباح شركة النفط العملاقة على مدار 3 فصول متتالية قبل سبع سنوات، عندما سحقت تخمة النفط الخام في جميع أنحاء العالم الأسعار.

واتبعت إكسون موبيل أداء شركتي شل وتوتال إنرجيز، حيث جاءت أرباحهم أقل من توقعات المحللين تحت ضغط انخفاض أسعار النفط وضعف هوامش تكرير النفط.