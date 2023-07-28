قالت الشركة المصنعة للمصنوعات الجلدية والأوشحة الحريرية والمجوهرات إن صافي أرباحها بلغ 2.2 مليار يورو (حوالي 2.4 مليار دولار) بين يناير ويونيو بزيادة 36 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعاتها 22 بالمئة إلى 6.7 مليار يورو (حوالي 7.4 مليار دولار)

وأبلغت هيرميس عن "زخم قوي" عبر جميع خطوط الأعمال وجميع المناطق، لكن النمو كان "استثنائيًا" في آسيا.

ونمت المبيعات في آسيا، باستثناء اليابان، بنسبة 23.7 بالمئة لتصل إلى 3.3 مليار يورو، بحسب بيان الشركة.

وأشارت هيرميس إلى "الزخم القوي في الصين وجميع أنحاء المنطقة، لا سيما في سنغافورة وتايلاند وأستراليا وكوريا".

وأشارت إلى أن أرقام الربع الثاني استفادت من "أساس مقارنة إيجابي" من العام الماضي حيث فرضت الصين قيودًا صارمة على الوباء والتي تم إزالتها منذ ذلك الحين.

كان أداء هيرميس أفضل من منافسيه LVMH وRichemont في الولايات المتحدة حيث نمت المبيعات في منطقة الأميركيتين بنسبة 20.7 بالمئة لتصل إلى 1.2 مليار يورو في أكبر اقتصاد في العالم.

وافتتحت هيرميس للسلع الفاخرة متاجر جديدة في أسبن وكولورادو ومدينة نابولي في فلوريدا هذا العام.