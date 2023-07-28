كما ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.4 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى قربة 1.07 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 975.7 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت أرباح العمليات ارتفاعاً بنسبة 5 بالمئة، لتصل إلى 394.2 مليون درهم، مقارنة بـ 376.6 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022، كما بلغت أرباح الشركة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، 590.1 مليون درهم مقارنةً بـ 589.3 مليون درهم في النصف الأول من العام 2022.

تبريد تمكنت هذا العام من إضافة 33,5 طن تبريد عبر توصيلات جديدة في الإمارات والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وإضافة محطة تبريد في الإمارات ومحطتين في المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى زيادة إجمالي حجم الطاقة التشغيلية للشركة إلى 1.3 مليون طن تبريد.

وخلال النصف الثاني من هذا العام، استحوذت "تبريد" على شبكة تبريد تخدم مشروع إنتليون بارك التابع للمطور العقاري تاتا ريالتي، بمساحته البالغة 3.5 مليون قدم مربع في جوروغرام بالهند، حيث بدأت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر بتشغيل الشبكة، لتطلق بذلك رسميًا أولى عملياتها في الهند.

وتعليقًا على نتائج النصف الأول من العام، قال خالد القبيسي، رئيس مجلس الإدارة الشركة، "بعد الأداء القوي الذي حققته الشركة العام الماضي, تمكنا من تحقيق المزيد من النمو على مستوى الإيرادات والأرباح على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام 2023. إنّ نجاح الشركة في التوسع والاستحواذ على مشاريع جديدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وإطلاق أولى خدماتنا لتبريد المناطق في الهند، لم يمكّننا وحسب من تقديم خدمات تبريد فعّالة وموثوقة، بل أَسهم في نمو قاعدة عملائنا العالميين، وتعزيز مساهمتنا بشكل كبير في جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية التي تعتبر على رأس أولوياتنا."

وأضاف قائلاً، "مع اقتراب موعد انعقاد قمة المناخ "كوب 28"، تركّز "تبريد" على الابتكار التقني وإبرام شراكات إستراتيجية، تمكّنّا من تحقيق جملة من الأهداف، من بينها تلبية متطلبات المجتمعات التي نقدم فيها خدماتنا، وتعزيز القيمة لجميع الأطراف المعنية، ودعم تحول قطاع الطاقة، وذلك من خلال توفير خدمات تبريد يُعتمد عليها وصديقة للبيئة".