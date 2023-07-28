وسجل الربح الصافي المعدل للربع الثاني 1.94 مليار يورو (حوالي 2.13 مليار دولار)، انخفاضا من نتيجة قوية سجلتها الشركة قبل عام بلغت 3.81 مليار يورو. لكن الربح الصافي رغم انخفاضه جاء أفضل من توقعات المحللين عند 1.6 مليار يورو.

وأشارت إيني إلى أنها ستواصل برنامج إعادة الشراء الذي تبلغ قيمته 2.2 مليار يورو.

بعد الحرب في أوكرانيا العام الماضي، تحركت إيني بسرعة لاستبدال إمدادات موسكو من الغاز بالوقود الذي تستخرجه في الدول الأفريقية، مما عزز موقعها في أسواق الغاز.

وقالت إن نشاط التداول المتعلق بمحفظة الغاز الكبيرة وإعادة المفاوضات والتسويات المتعلقة بالعقود كانت العوامل وراء الأداء الجيد للوحدة في الأشهر الثلاثة الماضية.

ورفعت المجموعة توقعاته لأعمال الغاز لعام 2023 بأكمله، بعد أن دعمت وحدة الغاز نتائج المجموعة في الربع الثاني بأرباح تشغيلية معدلة قدرها 1.1 مليار يورو ، أي أكثر من ضعف التوقعات عند 0.5 مليارا.

تتوقع إيني الآن أن تصل نتائج أعمال وحدة الغاز (الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب) بين 2.7 مليار و3.0 مليار يورو للعام مقابل التوقعات السابقة عند 2.0-2.2 مليار يورو.

كما حسنت توقعاتها للعام بأكمله لوحدة Plenitude منخفضة الكربون وقلصت خطط الإنفاق الرأسمالي هذا العام إلى أقل من 9 مليارات يورو من التقدير السابق البالغ 9.2 مليار يورو.

تم تأكيد توقعات المجموعة للأرباح المعدلة لهذا العام عند 12 مليار يورو حتى بعد الأخذ في الاعتبار ضعف أسعار النفط والغاز.

وكان كلاوديو ديسكالتسي، الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز الإيطالية "إيني" قد قال في أبريل الماضي، إنه لا يتوقع حدوث أي "صدمات كبيرة" في أسواق الطاقة هذا العام.