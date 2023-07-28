وباعت الشركة نحو 4.9 مليون سيارة على مستوى العالم في الأشهر الستة الأولى حتى نهاية يونيو، بينها سيارات من علامتها التجارية الفاخرة لكزس، مقارنة بنحو 4.7 مليون في الفترة نفسها من 2022.

وقفزت مبيعات تويوتا في اليابان 33.2 بالمئة لتصل إلى 878 ألفا و215 وحدة في الفترة نفسها على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعاتها في الولايات المتحدة 0.7 بالمئة إلى ما يزيد قليلا عن مليون سيارة وانخفضت المبيعات في آسيا نصفا بالمئة إلى حوالي 1.5 مليون وحدة.

كما باعت تويوتا في يونيو 10191 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أنحاء العالم، بما في ذلك سيارات لكزس، منها نحو خمسة آلاف بيعت في الصين.

سجلت مبيعات الشركة في الصين خلال يونيو الماضي أول انخفاض شهري لها في ثلاثة أشهر، حيث انخفضت بنسبة 12.8 بالمئة على أساس سنوي إلى 174،548 سيارة.

وانخفضت مبيعات الصين بنسبة 2.8 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.

نمت المبيعات العالمية للمركبات الكهربائية الهجينة بنسبة 37.6 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 292،131 وحدة، وهو ما يمثل أقل من ثلث إجمالي عدد السيارات المباعة في جميع أنحاء العالم الشهر الماضي.