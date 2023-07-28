كما حققت الشركة أرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.6 مليار درهم (978 مليون دولار). وحقق برنامج الشركة لتعزيز القيمة أثراً مالياً بقيمة 929 مليون درهم (253 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2023 من خلال تعزيز الكفاءة وتحسين الإيرادات، بما ساهم بشكل إيجابي كبير في موازنة ضغوط السوق.

وتعليقا على النتائج، قال هزيم السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "تعكس نتائجنا للربع الثاني والنصف الأول من العام 2023 مرونة أعمالنا وقدرتنا على تحقيق نمو قوي رغم تحديات السوق. وعادت الطاقة الإنتاجية إلى أعلى مستوياتها بعد اكتمال عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها لمصنع "بروج 2". إضافة إلى ذلك، نواصل تحقيق مزيد من التقدم في تعزيز الكفاءة من خلال برنامجنا الطموح لتعزيز القيمة، مما يخفف ضغوطات الأسواق ويضع الشركة في مكانة جيدة للاستفادة من فرص النمو".

وأضاف: "في ظل مركزنا المالي القوي والتدفقات النقدية القوية للغاية، فقد أعلن مجلس الإدارة على توزيعات أرباح مرحلية بقيمة 2.4 مليار درهم (حوالي 650 مليون دولار)، ستُعرض على المساهمين لاعتمادها خلال النصف الثاني من العام. كما أكد مجلس الإدارة التزام الشركة بدفع توزيعات أرباح بقيمة 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) عن العام 2023. وتعكس هذه النتائج التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا، ومواصلة الابتكار وتوفير منتجات متميزة ومتنوعة لتقديم أعلى مستويات الجودة والمحافظة عليها".

أبرز النتائج في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2023

ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 5.1 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، ولكنها انخفضت على أساس سنوي.

وسجلت بروج صافي دخل بلغ 848 مليون درهم (231 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 16 بالمئة مقارنة بالربع الأول، مدعومة في أحجام المبيعات بزيادة بنسبة 4 بالمئة، لكنه انخفض مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.

ورغم تعرض الإيرادات وصافي الربح في الربع الثاني لبعض الضغوط نتيجة انخفاض الأسعار على أساس سنوي، حققت بروج هامش قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 37 بالمئة، بزيادة قدرها 10 بالمئة، مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تحسن كفاءة العمليات التشغيلية.

وكان معدل تحويل التدفقات النقدية قوياً للغاية، حيث بلغ 96 بالمئة، مع تدفقات نقدية معدلة من الأنشطة التشغيلية بقيمة 1.8 مليار درهم (496 مليون دولار)، بزيادة قدرها 31 بالمئة مقارنة بالربع السابق.

تم تخفيف الضغوط الناتجة عن ضعف السوق جزئياً من خلال التأثير الإيجابي لبرنامج تعزيز القيمة، فضلاً عن أحجام المبيعات الجيدة ومرونة العلاوات السعرية لمنتجات الشركة مقارنة بالأسعار القياسية.

وتضمنت أحجام المبيعات القوية لكل من البولي إيثيلين والبولي بروبيلين 40 بالمئة من إجمالي مبيعات قطاع البنية التحتية ذات القيمة المضافة، التي تمثل سوقاً عالية الجودة وأحد نطاقات التركيز للنمو الاستراتيجي لبروج.

وفي الوقت نفسه، عادت الطاقة الإنتاجية إلى أعلى مستوياتها بعد اكتمال عمليات الصيانة الشاملة المخطط لها لمصنع "بروج 2" خلال الربع الأول.

حافظت الشركة على العلاوات السعرية أعلى من التوجيهات، حيث بلغت علاواتنا على البولي إيثيلين 914 درهم (249 دولاراً) للطن الواحد، والبولي بروبيلين 551 درهم (150 دولاراً) للطن الواحد، رغم انخفاض الأسعار القياسية الأساسية وبعض الانكماش الناتج عن ضعف السوق.

أبرز النتائج في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023:

في النصف الأول من العام 2023، حققت أحجام المبيعات نمواً بنسبة 1.5 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2.4 مليون طن متري.

وتأثر صافي الربح في نفس الفترة بسبب الانخفاض في متوسط أسعار البيع بنسبة 22 بالمئة، مقارنة بالمستويات الاستثنائية في الربع الثاني من العام 2022، عندما كانت الأسعار مدعومة بمزيج من الأسعار القياسية المرتفعة للمنتجات والعلاوات السعرية الاستثنائية لأسعار البولي إيثيلين والبولي بروبيلين.

حقق برنامج تعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً بلغ 955 مليون درهم (253 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2023.

يواصل "برنامج تعزيز القيمة" من "بروج" تحقيق أثر مالي كبير ويتجه نحو تحقيق المستهدفات في كفاءة التكاليف وتحسين الإيرادات البالغة 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار).

وحقق البرنامج أثراً مالياً بلغ 929 مليون درهم (253 مليون دولار) خلال النصف الأول من العام 2023 نتيجة لتنفيذ مجموعة متقدمة ومفصلة من مبادرات تحسين وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية لخفض التكاليف المتغيرة والثابتة.

كما تواصل الشركة استكشاف فرص التوسع الدولي، مع التركيز على المناطق الجغرافية والأسواق التي تدعم الأولويات الاستراتيجية الحالية للشركة.

الابتكار في قطاع البتروكيماويات

تواصل بروج دفع عجلة الابتكار، مع التركيز على ضمان استيفاء منتجاتها لأعلى معايير الجودة والاستدامة. وفي إطار استراتيجيتها للابتكار، أطلقت بروج مؤخراً منتجاً جديداً للبنية التحتية من مادة البولي بروبيلين يساعد في تصنيع أنابيب السباكة والتدفئة المتينة المقاومة للتآكل.

ويتميز هذا المنتج بعمر أطول مع سهولة عملية التركيب، ما يوفر العديد من مزايا الاستدامة ويضفي مزيداً من التميز على مجموعة منتجات الشركة الشاملة من البولي بروبيلين. ومن المتوقع أن يضيف الحل الجديد قيمة كبيرة إلى مجموعة منتجات بروج من الأنابيب المخصصة للسوائل الساخنة والباردة، بهدف زيادة حصتها في السوق في هذا القطاع إلى أكثر من 20 بالمئة.

التوقعات المستقبلية

تواصل استراتيجية بروج التركيز على تقديم منتجات متميزة وذات قيمة مضافة وحلول مبتكرة للعملاء، مع الاستفادة من الفرص الاقتصادية في مناطقها الأساسية.

ورغم أن أسواق البولي أوليفينات لا تزال تواجه بعض التحديات، حيث من المتوقع أن تستمر تغيرات الأسعار ضمن نطاق ضيق في العام 2023، تظل "بروج" في وضع جيد في أسواقها الرئيسية لمواصلة الحفاظ على علاواتها السعرية خلال الدورة، بفضل قدرتها على الحصول على المواد الأولية بأسعار تنافسية ومتميزة من حيث التكلفة، ووفورات الحجم من خلال إدارة أحد أكبر مجمعات البولي أوليفينات المتكاملة في العالم، واستخدام تقنية Borstar®، إضافة إلى مكانتها الرائدة في قطاعات السوق الرئيسية المتنامية والمستدامة.

كما تتوقع الشركة تحقيق المزيد من النتائج المالية المحسنة من برنامج تعزيز القيمة خلال النصف الثاني من العام.

تصريح المساهم المالك لحصة الأغلبية في بروج بشأن دمج أعمال البتروكيماويات

في 15 يوليو 2023، أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك". المساهم المالك لحصة الأغلبية في بروج، وشركة "أو أم في إيه جي" ("أو أم في")، المساهم المالك لحصة الأغلبية في شركة "بورياليس إيه جي"، عن بدء مفاوضات رسمية حول الدمج المقترح لحصصهما الحالية في شركتي بروج و"بورياليس". وسيخضع القرار النهائي بخصوص هذه الصفقة لمعايير الحوكمة في "بروج" والأطراف ذات الصلة. وستقوم بروج بالإفصاح عن جميع المعلومات المطلوبة للسوق في الوقت المناسب، امتثالاً لالتزاماتها للجهات التنظيمية.