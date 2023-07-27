وارتفع متوسط أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة بـ 12 سنتًا في الأيام الثلاثة الماضية، حسب بيانات نادي السيارات "AAA"، لتعيد وتيرة الارتفاع هذه والتي لم تسجل منذ الصيف الماضي، الموجة الصعودية القوية التي حدثت حينها وشهدت حالة من السخط بين قائدي السيارات الأميركيين.

وارتفع سعر الغالون إلى 3.714 دولار، الأربعاء، ليكون هذا السعر ثاني أعلى تكلفة للوقود في هذا الوقت من العام على مدار العقد الماضي.

ويحاول الرئيس الأميركي جاهدا لكبح التضخم قبل خوض انتخابات الرئاسة في العام المقبل، أملًا في استعادة ثقة المستهلك، لكن هذه الارتفاعات صعبت من مهمته.

وبالرغم من أن التضخم الإجمالي في الولايات المتحدة تراجع خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أن أسعار البنزين تعتبر من النفقات الرئيسية الواضحة للغاية للعديد من الناخبين.

ورغم أن بعض المحللين توقعوا أن تشهد وتيرة الارتفاع في الأسعار تباطؤ قريبا، إلا أن العقود الآجلة للبنزين استمرت في الارتفاع الخميس، مما قد يؤخر أي توقعات بتراجع الأسعار في مضخات الوقود.