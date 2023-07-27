وأفاد البيان بأن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى انخفض سبعة آلاف إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 221 ألفا.

وتسارع معدل نمو الاقتصاد الأميركي بالربع الثاني بما يفوق التوقعات، وفق بيانات حكومية نشرت الخميس، مدفوعا إلى حد ما بإنفاق المستهلكين وبعض أشكال الاستثمار.

وسجّل نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي نسبة بلغت 2.4 في المئة للفترة من أبريل حتى يونيو، متجاوزا توقعات المحللين مقارنة مع معدل 2 بالمئة تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.