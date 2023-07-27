وذكر شولجينوف أن روسيا شحنت 200 ألف طن من الخام إلى أفريقيا حتى الآن، إلى جانب نحو ثمانية ملايين طن من المنتجات النفطية.

وانخفضت إيرادات روسيا من النفط والخام 47 بالمئة على أساس سنوي في الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وهو ما عزته وزارة المالية الروسية إلى انخفاض أسعار خام الأورال وتراجع صادرات الغاز الطبيعي.

وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، إن عجز الميزانية سيبلغ حوالي 2 إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام.

ويبلغ حجم التجارة بين روسيا وإفريقيا 18 مليار دولار في عام 2022، وفق تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يشار إلى أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا فرضت سقفًا على أسعار النفط الروسي اعتبارًا من الخامس من ديسمبر الماضي، وحدودًا أقصى على أسعار المشتقات النفطية الروسية اعتبارًا من الخامس من فبراير الماضي.

ويهدف هذا السقف إلى تقليص عائدات روسيا النفطية. وعلى الرغم من ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، مؤخرًا أن صادرات النفط من روسيا إلى الدول الصديقة زادت بنسبة 76 بالمئة في عام 2022، والمنتجات النفطية زادت بنسبة 20 بالمئة، بينما زادت صادرات الغاز بنسبة 8 بالمئة.

وكشف نوفاك أن روسيا تلقت أكثر من 20 طلبًا لتوريد النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال من بلدان مختلفة في عام 2022، مشيرًا إلى أنه يتوفر لدى روسيا القدرة على توسيع نطاق صادراتها.