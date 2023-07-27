وأضافت وكالة الأنباء أن الجهاز سيقوم بناء على مذكرة التفاهم، التي جرى توقيعها في الرياض، باستكشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة للتعاون والشراكة مع الصندوق وتوفير الدعم المطلوب له في السوق العمانية في إطار إنشاء الصندوق للشركة السعودية العمانية للاستثمار لضخ أكثر من 18 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات دولار) في عدد من القطاعات بسلطنة عمان.

وأنشأ الصندوق السعودي في أكتوبر خمس شركات استثمارية إقليمية مستهدفا استثمارات تصل إلى 24 مليار دولار في إطار استراتيجية لتنمية أصوله التي يديرها وتنويع مصادر الإيرادات في السعودية.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز استثماراته في سلطنة عُمان عبر الدخول في مجموعة واسعة من فئات الأصول وفي عدد من القطاعات المستهدفة، بحسب ما ذكرته الوكالة العمانية.

وتسعى سلطنة عمان إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إطار رؤية عمان 2040 في إطار تنويع اقتصادها وتسريع معدلات النمو.