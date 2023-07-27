وقالت "توتال" في بيان، الخميس، إن صافي دخلها المعدل انخفض بنحو 49 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 5 مليارات دولار، وهو ما جاء أقل من متوسط توقعات المحللين البالغة 5.2 مليار دولار بحسب رويترز.

وكانت الشركة الفرنسية حققت أرباحا في الربع الثاني من العام الماضي بنحو 9.8 مليار دولار مستفيدة من فوضى السوق التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية.

وسجلت "توتال إنرجيز" أرباحا بقيمة 6.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

ورغم تراجع صافي الدخل في الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن الشركة حافظت على خططها تجاه مدفوعات المساهمين والإنفاق الرأسمالي في محاولة لكسب رضائهم بينما يتراجع بعض المستثمرين عن الوقود الأحفوري.

وتخطط الشركة -التي أعادت شراء أسهم بقيمة ملياري دولار في الربعين الأول والثاني- لإعادة شراء أوراق مالية بنفس المبلغ في الربع الثالث. وأعلنت عن توزيعات أرباح مؤقتة بقيمة 0.74 يورو للسهم.

وقالت الشركة الخميس إنها ستخصص ما لا يقل عن 40 بالمئة من التدفق النقدي من العمليات هذا العام للمساهمين، وهو الحد الأقصى للنطاق المعلن عنه سابقاً.

وتعمل "توتال" على تعزيز استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة والغاز، مع تقليل التعرض للنفط، عبر بيع أصولها بالرمال النفطية الكندية وبعض محطات الخدمة الأوروبية.

وحافظت شركة النفط على خطتها للتدفقات الرأسمالية التي تتراوح بين 16 مليار دولار و18 مليار دولار خلال العام الحالي، بما في ذلك 5 مليارات دولار في الطاقات منخفضة الكربون مثل الرياح والطاقة الشمسية والميثان الحيوي.