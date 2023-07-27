تأتي نتائج Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك، بعد يوم واحد من أداء قوي لشركة ألفابت مالكة محرك البحث غوغل، مما يثبت أن المستهلكين والمعلنين الحريصين للوصول إليهم ينفقون على الرغم من المخاوف الاقتصادية الواسعة.

ورغم ذلك، تتوقع شركة ميتا أيضًا ارتفاع النفقات في كل من 2023 و2024، مشيرة إلى التكاليف بما في ذلك المصاريف القانونية وزيادة الإنفاق على البنية التحتية التي تعتبر أساسية لسباق الذكاء الاصطناعي المحموم في قطاع التكنولوجيا.

يأتي هذا الإنفاق بعد خفض كبير في التكاليف في قطاعات أخرى من الشركة، بما في ذلك فرق السلامة ووظائف العمل الأساسية.

وارتفعت أسهم ميتا بنسبة 7.5 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

"ما زلنا نرى مشاركة قوية عبر تطبيقاتنا ولدينا خارطة الطريق الأكثر إثارة التي رأيتها منذ فترة مع Llama2 وثريد وريلز ومنتجات الذكاء الاصطناعي الجديدة قيد التنفيذ وإطلاق Quest 3 هذا الخريف "، بحسب تصريحات مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي للشركة.

ارتفعت إيرادات مالكة "واتساب" بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي إلى 32 مليار دولار، متجاوزة متوسط تقديرات المحللين البالغ 31.12 مليار دولار، خلال الربع المعلن عنه.

وقفزت عائدات الإعلانات بنسبة 12 بالمئة في الربع الثاني، لتسجل نموا أسرع من غوغل، الذي حقق عائدات للإعلانات بنسبة 3 بالمئة.

وسجلت ربحية سهم "ميتا" نحو 2.98 دولار، مقابل توقعات بـ2.91 دولار للسهم خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو، بينما قالت مالكة "ثريدز" إن الإيرادات في الربع الثالث ستتراوح بين 32 مليار دولار و34.5 مليار دولار.

وأظهرت نتائج أعمال مالكة "فيسبوك"، ارتفاع صافي الربح بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 7.79 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي.

تعد تلك هي المرة الأولى التي تبلغ فيها "ميتا" عن نمو مزدوج الرقم منذ الربع الرابع من عام 2021، حيث انخفضت الإيرادات قبل الربع الأول في ثلاث فترات متتالية مع تنامي التحديات أمام الشركة في ظل تعثر الاقتصاد.

وبلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين يوميًا لتطبيق "فيسبوك" لشهر يونيو 2.06 مليار مستخدم، بزيادة طفيفة مقارنة بـ 2.04 مليار قبل ثلاثة أشهر و1.97 مليار قبل عام.

وعلى جانب آخر، حققت وحدة "ميتا رياليتي لابس"، المكلفة بتطوير "ميتافيرس"، مبيعات بقيمة 276 مليون دولار خلال الربع الثاني، بانخفاض عن 452 مليون دولار في نفس الربع من العام الماضي.

وتكبدت الوحدة المكلفة بتطوير ميتافيرس خسائر بنحو 3.7 مليار دولار في الربع الثاني، وأوضحت الشركة أن هذه الخسائر ستستمر في الزيادة بشكل ملموس على أساس سنوي بسبب الجهود المستمرة في تطوير المنتجات.

وخسرت الوحدة أكثر من 40 مليار دولار منذ 2021 منها 13.7 مليار دولار العام الماضي.

وقالت ميتا إنها تتوقع زيادة الخسائر التشغيلية لـ رياليتي لابس في عام 2024 حيث واصلت الشركة الاستثمار في الواقع المعزز والافتراضي و "توسيع نطاق النظام البيئي". وكان زوكربيرغ قد قال سابقًا إن ميتا "ستسرع" الاستثمارات في القسم بعد عام 2023.

أخبر زوكربيرغ المستثمرين أنه يتفهم سبب شعور العديد منهم بعدم الارتياح تجاه مثل هذا الرهان طويل المدى على وحدة رياليتي لابس

وتتوقع الشركة إجمالي نفقات في العام الجاري في حدود 88 مليار دولار إلى 91 مليار دولار، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 86 مليار دولار إلى 90 مليار دولار، مستشهدة بـ "مصاريف قانونية".

وقال ميتا إن نفقات الربع الثاني شملت تكاليف قانونية قدرها 1.87 مليار دولار، تتعلق في الغالب بغرامة من قبل مفوض حماية البيانات الأيرلندي في مايو لنقل معلومات المستخدم إلى الولايات المتحدة. وبلغت الغرامة نفسها 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار).

وقالت إنها تتوقع "تكاليف أعلى متعلقة بالبنية التحتية" في عام 2024، بالإضافة إلى نمو في نفقات الرواتب "مع تطويرنا لتكوين القوى العاملة لدينا نحو أدوار فنية عالية التكلفة".