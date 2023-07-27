ارتفاعات المؤشر الأميركي جاءت عقب قرار المركزي الأميركي برفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس مثلما كان متوقعا على نطاق واسع، والذي فتح الباب أمام مزيد من الزيادات مستقبلا.

في المقابل أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض طفيف بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستوى 4566.75 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.12 بالمئة إلى مستوى 14127.28 نقطة.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي، معدل الفائدة الرئيسي، الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ العام 2001 في مواجهة التضخم، مشيرا إلى احتمال رفعه أكثر لاحقا.

وقال المصرف المركزي الأميركي أن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، مضيفا أنه "سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية".

تبنت "لجنة السوق المفتوحة الفدرالية" التي تحدد أسعار الفائدة لهجة مشابهة عندما صوتت لصالح إبقاء المعدلات ثابتة في يونيو، ويشير البيان الأخير إلى أن صانعي القرار يفكّرون في تجميدها مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في سبتمبر.