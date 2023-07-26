وعقب اجتماعها على مدار يومين، قررت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، زيادة أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، وهي الزيادة الحادية عشرة منذ بداية العام الماضي. وترك البيان المصاحب للإعلان الباب مفتوحا لزيادة أخرى.

وقال البيان إن "لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستواصل تقييم معلومات إضافية وتأثيرها على السياسة النقدية" مستخدما لغة لم تتغير كثيرا عن المستخدمة في بيان يونيو وتترك الخيارات مفتوحة أمام البنك.

وأظهر البيان ترقية الفيدرالي لتوقعاته للنمو الاقتصادي الأميركي من "متواضع" في اجتماع يونيو إلى "معتدل"، كما أشار البيان إلى أن التضخم ما زال مرتفعا وسوق العمل ما زالت "قوية".

وعقب القرار انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس سعره أمام سلة عملات 0.168 بالمئة إلى 101.130 مع صعود اليورو 0.19 بالمئة إلى 1.1074 دولار.

وكان الفيدرالي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يونيو الماضي، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.

وتراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3 بالمئة خلال يونيو الماضي، نزولا من 4 بالمئة في مايو السابق له، في هبوط حاد فاق توقعات المحللين.

ويستهدف الفيدرالي للوصول إلى معدل تضخم في حدود 2 بالمئة على المدى الطويل، في وقت اقترب فعليا من تحقيق الهدف.

وتترقب الأسواق كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم، للحصول على إشارات بشأن تحركات الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مع تبقي 3 اجتماعات أخرى خلال 2023.