ويستهدف البنك وصول متوسط سعر الذهب إلى 2175 دولارًا للأونصة في الربع الأخير من عام 2024، وسط توقعات بحدوث ركود معتدل في الولايات المتحدة قبل أن يبدأ الفيدرالي في التيسير النقدي.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 8 بالمئة، بدعم من علامات على اقتراب دورة التشديد النقدي الأميركية من نهايتها.

وقال المدير التنفيذي بوحدة أبحاث السلع الأساسية العالمية بالبنك، جريج شيرا، في تصريحات لبلومبرغ، إن تراجع العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة سيكون محركًا كبيرًا لأسعار الذهب، مع بدء خفض الفيدرالي للفائدة، وهو ما قد يحدث في الربع الثاني من العام المقبل.

وتتجه الأنظار مساء الأربعاء، إلى مخرجات اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي بدأ أمس الثلاثاء اجتماعا يستمر يومين، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

وتشير توقعات محللي وول ستريت، إلى قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تبقي 3 اجتماعات أخرى خلال 2023.

في الاجتماع الماضي المنعقد خلال يونيو الماضي، أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.

وقال الفيدرالي في بيان صحفي حينها، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5 بالمئة - 5.25 بالمئة، بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ أسعار المستهلك.

إلا أن أصواتا أخرى في وول ستريت، ترى بضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة خلال الاجتماع الذي ينتهي اليوم، بسبب تسارع هبوط أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.