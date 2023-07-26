وأوضح رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى 67 لتأميم قناة السويس إن الإيرادات التي حققتها الهيئة تحققت رغم توقف الملاحة في القناة عدة مرات ولعدة سنوات بسبب الحرب بين مصر وإسرائيل لتظل قناة السويس من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة المصرية.

وأضاف أن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأميم وحتى اليوم عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 32 مليار طن.

وكان ربيع قال الشهر الماضي، إن إيرادات القناة بلغت 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، وهو أعلى مستوى في تاريخها، وذلك مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.

وقناة السويس أسرع مسار للشحن بين أوروبا وآسيا وأحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية للحكومة المصرية.

وتشكل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني أزمة في تدبيره، دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة بأكثر من النصف لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة.