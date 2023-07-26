قال ييب جون رونج محلل الأسواق لدى آي.جي "تتطلع الأسواق الأوسع نطاقا إلى فترة توقف كبيرة لسعر الفائدة فيما تبقى من العام، بينما يمكن أن يسير مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اتجاه معاكس بترك الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر أو نوفمبر".

وسيصدر قرار المركزي الأميركي في الساعة 1800 بتوقيت غرينيتش، ومن المتوقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي إجراء مماثلا الخميس، بينما سيختتم بنك اليابان اجتماعه الجمعة، ومن المنتظر أن يلقي بعض الضوء على سياسته للتحكم في منحنى العائد.

تحركات الأسعار

انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية 0.109 بالمئة، لكنه لا يزال قرب أعلى مستوى في حوالي أسبوعين الذي لامسه الثلاثاء.

وارتفع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.1062 دولار.

وزاد الين الياباني 0.35 بالمئة أمام العملة الأميركية مسجلا 140.38 ين للدولار.

وهبط الدولار الأسترالي 0.57 بالمئة إلى 0.6753 دولار، بعدما أشارت بيانات التضخم الأضعف من المتوقع إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يعدل عن رفع أسعار الفائدة في أول أغسطس.

وأمام اليوان الصيني، ارتفع الدولار 0.19 بالمئة إلى 7.1511 يوان في التعاملات الخارجية، معوضا جزءا من خسائره التي بلغت 0.67 بالمئة في الجلسة الماضية.

وزاد الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2924 دولار.

ويعلن بنك إنجلترا، قراره بشأن أسعار الفائدة في الثالث من أغسطس، وتنقسم التوقعات في السوق بين زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وزيادة 50 نقطة أساس.