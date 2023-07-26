وتشير توقعات محللي وول ستريت، إلى قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع تبقي 3 اجتماعات أخرى خلال 2023.

في الاجتماع الماضي المنعقد خلال يونيو الماضي، أبقى الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد 10 زيادات متتالية بدأها في مارس 2022.

وقال الفيدرالي في بيان صحفي حينها، إنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5 بالمئة - 5.25 بالمئة، بعد ظهور مؤشرات على تباطؤ أسعار المستهلك.

إلا أن أصواتا أخرى في وول ستريت، ترى بضرورة الإبقاء على أسعار الفائدة خلال الاجتماع الذي ينتهي اليوم، بسبب تسارع هبوط أسعار المستهلك في الولايات المتحدة.

وتراجع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3 بالمئة خلال يونيو الماضي، نزولا من 4 بالمئة في مايو السابق له، في هبوط حاد فاق توقعات المحللين.

ويستهدف الفيدرالي للوصول إلى معدل تضخم في حدود 2 بالمئة على المدى الطويل، في وقت اقترب فعليا من تحقيق الهدف.

وفي حال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم، فإن معنويات أسواق المال سترتفع، وسط توقعات بأن يسهم ذلك -إذا تم الإبقاء على سعر الفائدة- في ارتفاع مؤشرات وول ستريت الثلاثة (ستاندرد آند بورز 500 . ناسداك . داو جونز).