تعهد كبار المسؤولين في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط، بتكثيف دعم السياسيات الاقتصادية في ظل تعثر التعافي من كوفيد-19 بالتركيز على تعزيز الطلب المحلي.

وارتفع مؤشر السوق القطري 0.8 بالمئة، مع صعود كل القطاعات وزيادة سهم البنك التجاري 1.5 بالمئة وبنك الدوحة 1.8 بالمئة.

كما ارتفع سهم بنك قطر الوطني 0.8 بالمئة وارتفع سهم بنك قطر الإسلامي الدولي 0.3 بالمئة بعد أن أعلن ارتفاع صافي الأرباح للنصف الأول.

بدوره ارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 بالمئة، مدعوما بمكاسب أسهم المؤسسات المالية والصناعية، مع صعود سهم الخليج للملاحة 9.5 بالمئة، وتعليم القابضة ثلاثة بالمئة، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.2 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.1 بالمئة، مدعوما بزيادة 1.5 بالمئة لسهم فيرتيجلوب، و0.4 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول.

وارتفع سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 5.4 بالمئة في التعاملات المبكرة، بعد أن أعلنت الشركة تسجيل نمو فاقت نسبته 70 بالمئة في الربح الصافي للربع الثاني، فيما قفزت الإيرادات بما يقارب 90 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة، مع ارتفاع سهم دار الأركان للتطوير العقاري اثنين بالمئة، وسهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 1.6 بالمئة.

كما صعد سهم مصرف الراجحي، 0.3 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي 0.6 بالمئة في التعاملات المبكرة، مع إعلان مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية للنصف الأول بواقع 0.85 ريال سعودي للسهم.

وكان البنك قد أعلن الثلاثاء، تسجيل ارتفاع نسبته 9.3 بالمئة في الأرباح الصافية للربع الثاني.