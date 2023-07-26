كما قفز سهم "بنك باكويست" في تداولات ما قبل الافتتاح اليوم بـ 30 بالمئة بحلول الساعة 12 بتوقيت غرينيتش، واصلا إلى مستويات 10 دولارات للسهم، بعد إغلاقه على تراجع أمس بـ 27.04 بالمئة إلى 7.69 دولار، بينما ارتفع سهم "بنك أوف كاليفورنيا" في تداولات ما قبل الافتتاح اليوم بنسبة 3.62 بالمئة، بعد إغلاقه أمس على ارتفاع قوي بـ 11.17 بالمئة إلى 14.62 دولار.

إعلان البنكين عن صفقة الاندماج، جاء بعد أن اجتمعا معًا بعد أشهر فقط من اندلاع شرارة أزمة القطاع المصرفي الأميركي.

وللمساعدة في تمويل صفقة الاندماج ، وافق البنكان أيضًا على بيع 400 مليون دولار من الأسهم الجديدة لشركتي الأسهم الخاصة Warburg Pincus و Centerbridge Partners.

وبعد الاندماج، سيبلغ إجمال القروض بالبنك الجديد 25.3 مليار دولار، وسيبلغ عدد فروع البنك 70 فرعًا في كاليفورنيا، وسيكون المقر الرئيسي في لوس أنجلوس ويديره الرئيس التنفيذي لبنك كاليفورنيا، جاريد وولف.

"بنك باكويست"، كان من بين المقرضين الذين أثر عليهم انهيار ثلاثة بنوك إقليمية في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى أسوأ اضطراب في قطاع البنوك منذ الأزمة المالية لعام 2008.

قال تيموثي كوفي، المحلل في شركة "Janney Montgomery Scott"، قبل الإعلان عن الصفقة، "كلا البنكين في نفس المناطق الجغرافية، ويركّزان على الأصول التجارية، وبالتالي يمكن اعتبار ذلك اندماج مصلحة".

وسيحصل المساهمون في "بنك باكويست" على 0.6569 سهم من أسهم "بنك أوف كاليفورنيا" لكل سهم من أسهمهم التي يمتلكونها حاليًا.

وفي الوقت نفسه، ستصدر شركتا الأسهم الخاصة أسهمًا جديدة في "بنك أوف كاليفورنيا" بقيمة 400 مليون دولار بسعر 12.30 دولارًا للسهم الواحد.

وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قالت في مايو إن المزيد من عمليات الاندماج بين البنوك الأميركية متوسطة الحجم قد تكون ضرورية، بعد سلسلة من حالات فشل البنوك.

وبالرغم من تراجع حدة الاضطرابات في قطاع البنوك المحلية في الولايات المتحدة، وتوقف المودعين عن السحب الجماعي للودائع، لا تزال هناك مخاوف من أن بعض البنوك ربما لا تزالون تعاني حتى الآن.