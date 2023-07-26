وتسعى الحكومة السعودية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ضمن خططها لتنويع الاقتصاد في إطار رؤية 2030، حيث تتطلع لربع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال العام الماضي بأكمله، بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نحو 29.6 مليار ريال (حوالي 8 مليارات دولار)، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).

ونما الاقتصاد السعودي 8.7 بالمئة العام الماضي بعدما عزز ارتفاع أسعار النفط من الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 في السعودية إلى 1.9 بالمئة في أحدث تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي صدر الثلاثاء.