وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية مايو 2022 نحو 1.43 مليار دينار (2.02 مليار دولار).

ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.

وكانت قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.4 بالمئة إلى 758.2 مليون دينار (1.06 مليار دولار) مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022.

وكانت فاتورة المملكة من النفط ومشتقاته قد بلغت في نهاية الربع الأول من عام 2022 نحو 761.3 مليون دينار (1.07 مليار دولار).

ومن جانب آخر، وصل إجمالي قيمة النفط الذي استوردته الأردن من العراق 74 مليون دينار (104.4 مليون دولار) خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة النفط العراقية.

وهذه القيمة تشكلت مقابل استيراد نحو 1.15 مليون برميل في وقت تراوح فيه سعر البرميل عالميا بين 71.4 دولار إلى 78 دولار.

وهذه البيانات، يستثنى منها شهر أبريل، إذ توقف التوريد في تلك الفترة حتى منتصف الشهر الذي يليه إلى حين تجديد اتفاق النفط بين البلدين.

وتم بحلول منتصف مايو، استئناف نقل النفط العراقي للأردن، بالكميات نفسها والشروط السابقة، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم لتجهيز ونقل النفط الخام التي يستورد الأردن بموجبها 10 آلاف برميل يوميا على أساس معدل خام برنت الشهري ناقصا 16 دولارا للبرميل الواحد، وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

وبناء عليه، تم العمل على إعادة نقل النفط العراقي للأردن من خلال الصهاريج، بموجب مذكرة التفاهم المجددة بين الأردن والعراق، وبالشروط نفسها المتفق عليها مسبقا، وهي قرابة 300 ألف برميل شهرياً.

ووفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، فإن الكميات المستوردة من العراق تشكل نحو 7 بالمئة من احتياجات المملكة من النفط الخام.