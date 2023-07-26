وقالت الشركة، التي تقدم خدمات الهاتف النقال في الكويت وتونس والجزائر، في بيان لبورصة الكويت إن أرباحها الصافية في النصف الأول من العام الحالي بلغت 64.373 مليون دينار مقابل 20.801 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2022.

وعزت أريد ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى الحصول على تعويضات من بعد صدور حكم قضائي نهائي يتعلق باسترداد فائض التعرفة التنظيمية المدفوعة بقيمة 43.82 مليون دينار في قضية ضد وزارة الاتصالات الكويتية وهيئة تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 4 بالمئة لتصل إلى 318.17 مليون دينار مقابل 306.08 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق 2022.