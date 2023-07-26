تراجع المؤشر نيكي الياباني بشكل طفيف في ختام جلسة، الأربعاء، تحت ضغط تراجع أسهم شركات صناعة السيارات والإطارات، فيما عكف المستثمرون على البيع لجني الأرباح قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي الذي يستمر يومين هذا الأسبوع.