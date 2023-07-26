وقالت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في بيان على موقع سوق دبي المالي، إن الأرباح ارتفعت بنسبة 25 بالمئة إلى 767.7 مليون درهم (209 مليون دولار) في فترة النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع أرباح بقيمة 613.9 مليون درهم (167 مليون دولار) في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت الإيرادات 6.78 مليار درهم (1.85 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع إيرادات بنحو 6.26 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنمو 8 بالمئة.

وقفزت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 31 بالمئة إلى 397.2 مليون درهم (108 مليون دولار) مقابل 302.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بواقع 13 فلساً للسهم الواحد عن النصف الأول 2023.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية لـ دو الإماراتية في 3 أشهر: