وقالت الرئيس التنفيذي للشركة وضحة الخطيب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أرباح الشركة شهدت في السنة المالية المذكورة زيادة قدرها 675 مليون دينار (نحو 2.2 مليار دولار) وبزيادة نسبتها 198 بالمئة مقارنة بأرباح الشركة في السنة المالية السابقة لها والتي بلغت 341.4 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار).

وأرجعت الخطيب هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى عدة عوامل يأتي في طليعتها ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي كما ونوعا وخصوصا بعد التشغيل الكامل والناجح لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.

وقالت إن المشروع ساهم في الارتقاء بجودة منتجات الشركة وجعلها مواكبة لأحدث المواصفات البيئية العالمية وأكثرها تطورا مما أفسح المجال أمام الشركة لتسويق منتجاتها في أسواق عالمية جديدة.

وذكرت أن القفزة النوعية التي حققتها الشركة من خلال مشاريعها الكبرى الجديدة رافقتها زيادة في الطاقة التكريرية ضمن مشروع التوسع في القدرة الإنتاجية للمصفاتين الهادف إلى سد احتياجات السوق المحلي وتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات النفطية وذلك تماشيا مع استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية.

كما أشارت إلى أن الشركة تمكنت ولأول مرة من إنتاج وقود الديزل المطور بمواصفات عالية تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وتتناسب مع أجوائها الباردة وخصوصا في فصل الشتاء حيث تم تصدير أول شحنتين من هذا المنتج في ديسمبر 2022 ويناير 2023 تلتهما شحنات عديدة أخرى.

وأضافت أن الشركة بدأت كذلك بتصدير منتج الجازولين (وقود السيارات) منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية في شهر أغسطس 2022 وذلك بعد تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل وتصدير أول شحنة من الكيروسين منخفض الكبريت (أقل من 10 أجزاء في المليون) في أكتوبر 2022 وتصدير شحنتين إضافيتين بنفس المواصفات خلال الربع الثالث من السنة المالية (2022-2023).