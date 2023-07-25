وقال المستشار الرئاسي للاستثمارات والتجارة والتعاون الدولي لوريانو أورتيغا موريللو للصحافيين الاثنين "نحن سعداء... بالأنباء السارة التي تلقيناها، باختتام المفاوضات الخاصة بالجزء الرئيسي" لاتفاقية التجارة الحرة.

وأشاد المستشار، نجل رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا وزوجته نائبة الرئيس روزاريو موريللو، بالرئيس الصيني شي جين بينغ لاختتام المحادثات و"الاهتمام الكبير الذي أولي إلى هذه العلاقة الأخوية".

أعادت نيكاراغوا والصين علاقاتهما الدبلوماسية عام 2021، بعد قطع ماناغوا علاقاتها مع تايوان، ووقعتا منذ ذلك الحين عدة اتفاقيات لتعزيز الاستثمار في نيكاراغوا، الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

واعتبر وزير المالية النيكاراغوي إيفان أكوستا من جهته أن اختتام المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة كان "لحظة استثنائية للشعب النيكاراغوي بالنسبة لمؤسساته الاقتصادية".

وقال أكوستا إن مع هذه المعاهدة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي من المفترض أن يتراوح بين 3.4 في المئة و3.5 في المئة وفقا لتوقعات فترة 2023 و2026، ممكن أن يكتسب نقطتين إضافيتين على الأقل.

ولم ترد تفاصيل حول نطاق اتفاقية التجارة الحرة. فيما استندت المفاوضات إلى معايير منظمة التجارة العالمية بحسب ما كشف وزير التنمية والصناعة والتجارة خيسوس بيرموديز.

واستمرت المفاوضات لمدة عام وجرت 80 في المئة من اجتماعاتها عن بعد.

تنشط الدبلوماسية الصينية في أميركا الوسطى حيث خسرت تايوان حليفا لها في مارس بعد قرار هندوراس إقامة علاقات رسمية مع بكين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها لم تنجح بعد في ضمّه منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949.