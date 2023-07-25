وقال ماسك في تغريدة الثلاثاء: "خلال الأشهر المقبلة، سيتيح تويتر إمكانية إدارة مجمل عالمكم المالي، وبالتالي لم يعد لاسم تويتر معنى في هذا السياق، لذا علينا أن نقول وداعاً للطائر".

وأوضح ماسك أن تويتر "لا تغيّر اسمها كشركة وحسب، بل تغير هويتها ككل. كان اسم تويتر مناسباً عندما كان هدف الموقع يقتصر على تغريد 140 حرفا في رسائل شخصية بين المستخدمين مثل تغريد الطيور.. لكن الآن يمكن نشر أي شيء تقريبا، بما في ذلك عدة ساعات من الفيديو".

وبعد استحواذه على تويتر العام الفائت لقاء 44 مليار دولار، تطرّق ماسك أكثر من مرة إلى مشروعه المتمثل في تنويع النشاطات التي توفرها تويتر، مع إمكان تقديم خدمات مالية، على غرار منصة "وي تشات" في الصين.

غيّر ماسك في أبريل 2023 اسم الشركة إلى "اكس كورب".

والاثنين، استبدلت المنصة الطائر الأزرق بحرف "إكس" أبيض على خلفية سوداء، في تغيير كان أعلن رجل الأعمال ومالك المنصة رغبته في إجرائه.

ورغم أن موقع شبكة التواصل الاجتماعي بات يظهر شعار الشركة الجديد، لا يزال عنوانه يظهر على أنه "تويتر.كوم".

ويستمد تويتر الذي أسس في العام 2006، اسمه من صوت الطيور، واستخدم علامته التجارية منذ أيامه الأولى عندما اشترت الشركة سهم رمز لطائر أزرق مقابل 15 دولاراً، بحسب موقع "كرييتف بلوك".

وبدّل ماسك مساء الأحد صورة صفحته الشخصية إلى شعار الشركة الجديد الذي وصفه الملياردير بأنه "حد أدنى من فن الديكور" وحدّث رابط سيرته الذاتية إلى "إكس.كوم" الذي يعيد التوجيه الآن إلى "تويتر.كوم".

وأشار كذلك إلى أنه بموجب الهوية الجديدة للموقع، سيطلق على المنشورات تسمية "إكس".