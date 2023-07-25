وبحسب بيان الشركة، الثلاثاء، لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن الاستثمارات الجديدة سيتم توجيهها لتطوير مركزي الجيمي مول بالعين، والحمرا مول برأس الخيمة.

وقالت الشركة إن خطة التجديد تستهدف زيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير في الجيمي مول بنسبة 20 بالمئة بتبلغ 91 ألف متر، على أن يتم الانتهاء منها بحلول الربع الأول من 2025.

يذكر أن الدار العقارية كانت استحوذت على الحمرا مول في فبراير 2022 مقابل 410 ملايين درهم، وتهدف خطة التطوير إلى إعادة تصميم مساحاته وتجديد واجهته الخارجية، ومن المقرر تنفيذ المشروع على عدة مراحل تنتهي في منتصف عام 2024.

وقالت الشركة إن الإعلان عن الاستثمارات الجديدة يأتي عقب إنجازها خطة تجديد "ياس مول" بتكلفة 500 مليون درهم، والتي تم الإعلان عنها في 2021.