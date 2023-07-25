وقالت المجموعة إن الشركات التابعة لها حققت نمواً على أساس سنوي بنسبة 33.6 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، ولا تشمل هذه الزيادة مكاسب رأس المال المحققة وغير المحققة.

وجاءت النتائج القوية لمجموعة "ملتيبلاي" في الربع الثاني مدعومة بالأداء التشغيلي الممتاز للشركات التابعة، والتي سجلت كل منها إيرادات قوية ومنتظمة للمجموعة.

وبالمقارنة مع أداء وأرباح نصف العام الماضي، وباستثناء حركة القيمة العادلة، سجلت مجموعة "ملتيبلاي" زيادة كبيرة بلغت 146.23 بالمئة من النصف الأول من عام 2022 إلى النصف الأول من عام 2023، حيث بلغ حجم المحفظة السوقية العامة الحالية للمجموعة 33.4 مليار درهم، مقارنة بالقيمة المستثمرة والبالغة 12.3 مليار درهم.

وأضافت المجموعة أنها تتطلع إلى العديد من فرص الاستحواذ التراكمية ذات القيمة على مستوى العالم في مختلف قطاعاتها العاملة وذراعها الاستثماري، في الوقت الذي تحافظ فيه على تدفقات نقدية قوية بقيمة 2 مليار درهم، ومعدلات دين إلى حقوق ملكية ونسبة الدين إلى الأصول، وإمكانية الوصول إلى قدرة تمويلية تتجاوز 4 مليارات درهم.

وتواصل المجموعة التخطيط والمضي قدماً في توظيف رأس المال عبر ذراعيها المتميزين "ملتيبلاي" و"ملتيبلاي+"، حيث تستثمر الأولى في قطاعات استراتيجية هي التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال، أما "ملتيبلاي+" فهي ذراع استثماري مرن ومحايد للقطاع وقائم على استغلال الفرص ويركز على تحقيق العوائد المالية عبر مختلف أصولها.

وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة للمجموعة إن تقرير النتائج المالية للربع الثاني من عام 2023 يسلط الضوء على نمو محفظة المجموعة المتنوعة من الأصول، مدفوعة بالسعي لتحقيق إيرادات طويلة الأجل عبر تعزيز الاستثمارات الإستراتيجية، حيث سجلت المجموعة أرباحاً بقيمة 215 مليون درهم، باستثناء التغيرات في القيمة العادلة، وحققت صافي أرباح قدرها 400 مليون درهم، ما يعكس اهتمامنا بالاستحواذ على أصول تُدر تدفقات نقدية منتظمة ومتنامية.

وأضافت أن المجموعة وسعت محفظتها في مجال الإعلام من خلال الاستحواذ على حصة الأغلبية 55 بالمئة في شركة الإعلانات الخارجية "ميديا 247"، كما استثمرت المجموعة 100 مليون دولار في شركة "إي آي جي"، لتعزيز عائدات الأرباح، بما يشكل عامل جذب للمساهمين.

وقالت بوعزة، إن المجموعة تسعى من خلال محفظتها النقدية التي تصل قيمتها إلى 2 مليار درهم وأكثر من 4 مليارات درهم من القدرات التمويلية، إلى مواصلة استكشاف أفضل الفرص الاقتصادية المجدية داخل الدولة وخارجها.